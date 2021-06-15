П'яний поліцейський став винуватцем смертельної ДТП під Вінницею

Держбюро розслідувань зайнялося справою про смертельну ДТП у Вінницькій області 14 червня. У вищу інстанцію матеріали слідства передали, оскільки водієм авто виявився поліцейський, а алкотест показав, що правоохоронець сів за кермо п'яним.

Інспектори роти патрульної поліції затримали. Чоловік працював у Київській області. При поїздці на Вінниччину поліцейський не впорався з керуванням, з'їхав в кювет і врізався в дерево.

Молода жінка (28 років), що знаходилася в машині, загинула на місці, один пасажир госпіталізований. Ще двом людям з авто пощастило — вони не отримали тяжких ушкоджень, травми були визнані незначними.

За п'яну ДТП, що спричинила смерть людей, порушнику загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, з березня в Україні діє закон, згідно з яким за п'яне водіння передбачено реальний термін ув'язнення.

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