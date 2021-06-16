Загинув на місці: в Києві п'яний пішохід штовхнув велосипедиста під колеса вантажівки

У Києві через інтенсивний трафік небезпечними на дорозі можуть бути не лише водії. Так, увечері 15 червня в ДТП на вулиці Зодчих загинув велосипедист. Першопричиною трагедії став п'яний пішохід на тротуарі. Як повідомили в поліції, велосипедист, схоже, намагався уникнути зіткнення з хиткою перешкодою, але невдало.

Зіткнувшись із п'яним, велосипедист впав на дорогу і потрапив під колеса фури. 27-річний чоловік помер на місці. Як повідомляє dtp.kiev.ua, загиблий — травматолог однієї з київських лікарень.

Очевидці кажуть, що врятувати велосипедиста могло б правильне екіпірування, але, на жаль, чоловік був без шолома, а тому травма черепа при падінні стала фатальною.

Пішохода, який спровокував аварію, перевірили на алкотестері. Той показав 1,41 проміле. З такими показниками п'яний вже не може логічно мислити і насилу зберігає рівновагу при ходьбі. Тому не дивно, що велосипедист хотів об'їхати потенційну загрозу, але не помітив, що наближається вантажний транспорт.

Нагадаємо, раніше велосипедисти Києва закликали знизити дозволену в місті швидкість автотранспорту через захмарну кількість ДТП. А в Департаменті патрульної поліції дали рекомендації з приводу того, як в Києві оптимально їздити власникам легкого електротранспорту. Радять використовувати велодоріжки і тротуари, даючи перевагу пішоходам.

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