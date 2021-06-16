Покалічений, як після ДТП: під Житомиром виявили тіло хлопця зі слідами жорстокої розправи

В Житомирській області розслідують звіряче вбивство молодого чоловіка. Тіло 29-річного мешканця села Ліщин знайшли 13 червня на березі річки Тетерів. Причиною смерті стали численні переломи, пошкодження внутрішніх органів і травма черепа. Про це повідомила поліція області.

Знайшов загиблого місцевий рибалка. За словами очевидців, враження було таке, що чоловік став жертвою ДТП. «Або побитий, або, можливо, його збив трактор або машина. Дуже багато було пошкоджень», — розповів один із селян в ефірі ТСН.

Тіло жертви знайшли близько 4:30 ранку, а за півтори години до цього чоловіка бачили в сусідньому селі. Ні про ДТП, ні про бійку там не чули. Тому причини злочину поки не зрозумілі.

Поліція перевіряє версію про те, що чоловіка вбили в іншому місці, а тіло просто вивезли на берег річки в надії, що вода допоможе позбутися доказів.

Поліцейські розслідують випадок як умисне вбивство. Призначено судмедекспертизу, будуть перевірені свідчення приятеля чоловіка, з яким вони разом пішли вночі в сусіднє село.

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