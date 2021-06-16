26.87 / 27.07 32.50 / 32.85
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Покалічений, як після ДТП: під Житомиром виявили тіло хлопця зі слідами жорстокої розправи

9:59 16 червня 2021
місце злочину

В Житомирській області розслідують звіряче вбивство молодого чоловіка. Тіло 29-річного мешканця села Ліщин знайшли 13 червня на березі річки Тетерів. Причиною смерті стали численні переломи, пошкодження внутрішніх органів і травма черепа. Про це повідомила поліція області.

Знайшов загиблого місцевий рибалка. За словами очевидців, враження було таке, що чоловік став жертвою ДТП. «Або побитий, або, можливо, його збив трактор або машина. Дуже багато було пошкоджень», — розповів один із селян в ефірі ТСН.

Тіло жертви знайшли близько 4:30 ранку, а за півтори години до цього чоловіка бачили в сусідньому селі. Ні про ДТП, ні про бійку там не чули. Тому причини злочину поки не зрозумілі.

Поліція перевіряє версію про те, що чоловіка вбили в іншому місці, а тіло просто вивезли на берег річки в надії, що вода допоможе позбутися доказів.

Поліцейські розслідують випадок як умисне вбивство. Призначено судмедекспертизу, будуть перевірені свідчення приятеля чоловіка, з яким вони разом пішли вночі в сусіднє село.

351

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Обкладинка журналу з Тейяной Тейлор

Найсексуальнішою жінкою в світі названа афроамериканка — вперше в історії журналу Maxim

Тіна Кароль

«Разом в небі і на землі»: у річницю шлюбу з покійним чоловіком Тіна Кароль показала обручки та покинула Україну

Алла Пугачова

«Виглядає молодше за Галкіна»: мережу вразив зовнішній вигляд «оновленої» Пугачової

Тіна Кароль

Тіна Кароль показала, навіщо вирушила до Казахстану

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.