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Події

Плавав з братом на надувному матраці: на Харківщині потонула шестирічна дитина

10:41 16 червня 2021
Водолази

На Харківщині, як і днями у Тернопільській області, де знайшли потонулими двох юних рибалок, трапилася трагедія на воді — загинула шестирічна дитина.

Як повідомляють в ДСНС, співробітники Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування і швидкого реагування надзвичайної служби підняли з дна озера у селі Слобожанське тіло хлопчика.

Тим часом «Суспільне» з посиланням на спікера обласного управління ГСЧС Євгена Василенка уточнює, щохлопчик плавав на надувному матраці разом зі старшим братом.

«Попередня інформація — батьки відпустили його купатися зі старшим братом. Що саме сталося, наразі точно не відомо. Або він один впав з матрацу, або ж упали обоє братів, а один потонув. Все це має з'ясувати поліція», — зазначив Євген Василенко.

Раніше у Запоріжжі трагедія на воді сталася на місцевому пляжі просто на очах у багатьох відпочиваючих — потонув 14-річний підліток, який стрибнув у воду з причалу. Діти, з якими він пірнав, стали кликати на допомогу, але дорослі, думаючи, що це розіграш, не відразу відізвалися.

Фото ГСЧС.

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