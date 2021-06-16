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Події

Удар стихії: в Батурині під Черніговом згоріла хата після попадання в неї блискавки

12:46 16 червня 2021
Блискавка

Увечері вівторка, 15 червня, в Чернігівській області в місті Батурин сталася пожежа. Її можлива причина знову, як і в двох селах цього регіону, удар блискавки. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облгосадмінітраціі.

Загорівся дерев'яний житловий будинок з металевою крівлею. Вогонь пошкодив конструктивні елементи будівлі та перекриття, а також внутрішнє облицювання стін та майно.

«Передбачувана причина пожежі — розряд блискавки», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в українки від удару блискавки на тілі залишилися «візерунки» — це ще далеко не найгірший результат.

Нагадаємо, в Харківській області блискавка вбила чоловіка, причому це сталася, коли навіть не було дощу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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