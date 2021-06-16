Намагалася врятувати подругу: під Києвом потонула 13-річна дівчинка

У місті Біла Церква Київської області батьків просять простежити, де і як відпочивають діти під час літніх канікул. Приводом став трагічний випадок на річці Рось 15 червня. Як розповіли в поліції, компанія школярок пішла купатися на річку без дорослих, і одна з подруг потонула.

Підліткам було по 12−14 років. Коли одна з дівчаток стала тонути, їй на допомогу кинулися дві подруги. В результаті постраждала врятувалася і сама дісталася до берега, а 13-річна дівчинка, що прийшла на підмогу, зникла під водою. Школярку шукали силами патрульних і рятувальників, і в підсумку знайшли тіло за 100 метрів від місця НП.

Нагадаємо, з початку канікул в Україні сталося вже кілька трагедій на воді. У Запоріжжі на центральному пляжі потонув підліток. А в Тернопільській області загинули двоє юнаків, які вирушили на нічну риболовлю.

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