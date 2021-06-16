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Події

У Києві викрили хакерів, які завдали збитків на 500 млн доларів

14:19 16 червня 2021
Хакер

В ході міжнародної спецоперації викрили ще одне хакерське угруповання — воно діяло в Україні та поширювала вірус-шифрувальник, який завдав іноземним компаніям збитки на суму близько півмільярда доларів США. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що в 2019 році з України вірусом-шифрувальником «Clop» атакували чотири корейські компанії — заблокували 810 внутрішніх серверів і персональних комп'ютерів працівників.

У 2021 році угрупування зашифрували персональні дані співробітників і фінансові звіти університетів Стенфорда, Меріленда і Каліфорнії в США.

За дешифрування хакери вимагали «викуп» в криптовалюті, інакше погрожували оприлюднити конфіденційні дані потерпілих.

При обшуках у Київській області правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, 8 автомобілів, близько 58 тисяч доларів США, 3 тисячі євро, понад 1,5 млн гривень готівки, а також докази. Слідство триває.

Нагадаємо, хакерська угруповання атакувало найбільшого в США оператора паливних трубопроводів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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