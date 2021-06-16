Під Херсоном чоловік відкрив вогонь по людях, але загинув сам

У Херсонській області, де раніше через конфлікт на дорозі співробітник Нацполіціі поранив двох ветеранів АТО, чоловік розстріляв компанію у місті Олешки.

Як повідомляє «Новий день», НП сталася в ніч на середу, 16 червня. Під час стрілянини поранення отримали три людини у віці від 30 до 65 років. Один з них, який отримав заряд дробу у стегно, стік кров'ю і помер. У двох інших також були прострелені ноги, проте їх до лікарні довезли.

Видання, посилаючись на медиків, повідомляє, що від поранених добре пахло алкоголем, і що про все це вони говорили неохоче.

Тим часом, за даними джерела видання «Обозреватель», чоловік, який помер, — той самий стрілець, який відкрив вогонь по мешканцях Олешок. Відзначається, що він підійшов до двох чоловіків, які сиділи на лавочці, і зробив два постріли по їхніх ногах.

Поранені впали, а стрілок, намагаючись добити потерпілих рукояткою обрізу, випадково натиснув на спусковий гачок і поцілив собі у стегно…

Нагадаємо, що в курортній Кирилівці 34-річний житель Дніпра нещодавно влаштував стрілянину і важко поранив двох відпочиваючих. Він намагався втекти, але був зупинений на трасі і заарештований.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

296

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter