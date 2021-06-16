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Події

Собака буває кусючою: у Києві ротвейлер ледь не розірвав цуценя разом з господарем

15:34 16 червня 2021
Напад собаки

Невдовзі після того, як у Броварах американський стаффордширський тер'єр напав на семирічного хлопчика, випадок з агресивним собакою стався і у Києві.

Про напад, під час якого постраждало щеня і її 16-річний син, розповіла киянка Ганна Нестеренко. Жінка пише, що інцидент стався 14 червня на Пушиної 50-а.

«Нам не потрібна зараз компенсація за лікування дитини і собаки. Все, що ми хочемо — це отримати допомогу від поліції, а саме: знайти господаря і дізнатися, чи щеплений його собака від сказу. Зараз йдеться про загрозу життю мого шістнадцятирічного сина», — пише киянка і публікує у соцмережах відео з камери відеоспостереження.

Анна Нестеренко поскаржилася на поліцейських Святошинського району, які могли б допомогти у пошуках господаря агресивної собаки. Вона написала заяву, але дільничний на зв'язок з киянкою не виходить.

«Ймовірно, господар собаки живе в районі автостанції „Дачна“. На відео видно: господар не справляється з собакою, завтра це можуть бути ваші діти. Якби не допомога прибиральниці, собака б кинувся за нашим сином, який відносив цуценя до ветклініки», — додала вона.

Раніше у Рівному від зубів собаки постраждала півторарічна дівчинка. Дитина, гуляючи з мамою у парку, вирішила погладити собачку, яка вчепилася дівчинці в обличчя.

Фото — скріншот.

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