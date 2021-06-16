У Києві пограбували ювелірний магазин: за «голову» нальотчика обіцяють 100 тисяч гривень

Київський ювелірний завод пропонує 100 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити зухвале пограбування. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці просять громадян допомогти встановити особу зловмисника, який скоїв розбійний напад у травні. Він зайшов до приміщення ювелірного магазину в Голосіївському районі та, погрожуючи предметом, схожим на рушницю, забрав ювелірні прикраси з вітрини.

Прикмети зловмисника: зріст 180−185 см, середньої статури, одягнений в сіру футболку та сині джинси.

Поліція Києва просить повідомити інформацію про злочин за телефонами: (068) 660−10−61, (093) 370−30−89 або по спецлінії 102. А Київський ювелірний завод пропонує винагороду в 100 тисяч грн.

Нагадаємо, в Харкові грабіжники в стилі 90-х років катували жінку.

Заголовне фото: https://ua.depositphotos.com

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