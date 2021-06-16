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Події

Люди байдуже проходили мимо: в Маріуполі копи врятували самогубця, котрий заплутався в білизняних мотузках

16:39 16 червня 2021
Поліція

У Маріуполі чоловік стрибнув з балкона, але суїцид не вдався. Про це повідомляє поліція Донецької області.

Патрульні почули крик: «Люди, допоможіть!» Вони побачили чоловіка, який на балконі четвертого поверху повис на білизняних мотузках. Поліцейські піднялися в квартиру та затягли туди чоловіка. Його мати сказала, що він намагався накласти на себе руки.

Виявилося, що 62-річний чоловік в нетверезому стані стрибнув з балкона, але заплутався в білизняних веревках. Люди не звертали уваги на його крики та байдуже проходили мимо.

«Чоловік не міг поворухнутися, зависнувши на висоті. Його з останніх сил намагалася утримати жінка похилого віку, яка була в шоковому стані і сама ледь стояла», — розповідають співробітники поліції.

Чоловіка госпіталізували. «Швидку допомогу» викликали і його матері, якій стало погано.

Нагадаємо, у Львові після сварки з хлопцем з вікна викинулася студентка.

Фото: Нацполіція

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