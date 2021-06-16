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Ґвалтував і знімав на камеру: під Одесою піймали педофіла зі стажем

22:44 16 червня 2021
Ґвалтував і знімав на камеру: під Одесою піймали педофіла зі стажем

Поліція Одеської області затримала підозрюваного в серії згвалтувань неповнолітніх хлопчиків.

Як повідомили «Думській» джерела в прокуратурі, 70-річному жителю міста Південного інкримінують вже чотири злочинні епізоди, а постраждалих у справі — шестеро.

Чоловік вже неодноразово був судимий за аналогічні злочини, причому в перший раз його відправили до в'язниці ще в 1968 році.

У 2020 році злочинця знову потягнуло на старе — він обманом заманив у кімнату гуртожитку дев'ятирічного хлопчика і зґвалтував, знімаючи процес на мобільний телефон.

Потім він почав шантажувати дитину, погрожуючи показати відео друзям.

Натомість на нерозповсюдження «компромату» Ф. змусив хлопчика приводити до нього своїх однолітків, яких теж ґвалтував і шантажував.

Це тривало до тих пір, поки батьки одного з потерпілих не помітили недобре. Розпитавши дитину, вони написали заяву в поліцію, яка почала розслідування. Так були встановлені всі жертви і особу гвалтівника.

Тим часом педофіл спробував сховатися, з'їхавши з гуртожитку, і почав використовувати документи на інше прізвище. Однак його все одно вирахували і заарештували, помістивши в СІЗО.

Ексклюзивний матеріал про те, як в Дніпрі батько вбитого хлопчика організував полювання на педофіла, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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