Сказав образливі слова: у Кривому Розі дівчинка-підліток потрапила у лікарню, наковтавшись пігулок

У Кривому Розі, де нещодавно двоє п'яних чоловіків серед білого дня приставали до 12-річній дівчинки, у лікарню потрапила школярка, яка випила «коктейль» з 90 пігулок.

Як повідомляє «Первый городской», 15-річна дівчинка наковталася пігулок після того, як її образив одноліток, який заявив, що вона нікому не потрібна.

Видання, посилаючись на власні джерела, зазначає, що лікарські препарати дівчинка знайшла вдома у подруги, скориставшись тим, що та вийшла у магазин. Її «здобиччю» стали дев'ять пластин різних ліків з домашньої аптечки.

Школярку з медикаментозним отруєнням забрала «швидка», її помістили у відділення інтенсивної терапії. Відзначається, що на даний момент дівчинка перебуває у свідомості, її життю нічого не загрожує.

Раніше у Кривому Розі 17-річний хлопець облив свою 21-річну вагітну подругу легкозаймистою рідиною та підпалив.

Лікарі тиждень намагалися врятувати постраждалу, проте вона померла.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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