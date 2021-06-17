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Події

Постраждалих з авто довелося вирізати рятувальникам: в Дніпрі Subaru перекинувся і врізався в стовп

9:21 17 червня 2021
дтп

У місті Дніпрі вночі сталося страшне ДТП. Subaru Forester, що на швидкості мчав Набережною Перемоги, в якийсь момент став некерованим і врізався в електроопору. Автомобіль перетворився на купу металу, але водієві і пасажирові дивом вдалося вижити. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Момент зіткнення автомобіля зі стовпом потрапив на записи камер спостереження. Відео наводить Інформатор.

Коли рятувальники прибули на місце, то виявили, що бетонний стовп ось-ось завалиться на понівечене авто, а люди, що знаходяться в машині, не можуть самі вибратися, оскільки затиснуті металевими конструкціями.

дтп

Щоб звільнити водія і пасажира на передньому сидінні, довелося гідроінструментом зрізати дах авто і все, що залишилося від панелі приладів. У 19-річного водія були зламані обидві ноги і пошкоджені внутрішні органи через тривале здавлювання. 18-річному пасажирові довелося трохи легше: у нього перелом стегна. Обидва юнаки відправлені до лікарні ім.Мечникова.

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Постраждалих з авто довелося вирізати рятувальникам: в Дніпрі Subaru перекинувся і врізався в стовп

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