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Події

Вісім підлітків потрапили до лікарні: в Івано-Франківську в гуртожитку стався витік невідомої речовини

10:20 17 червня 2021
рятувальники

В Івано-Франківську вночі стався витік невідомої речовини. Різкий запах відчули жителі чотирьох житлових будинків і вибігли вночі з квартир на вулицю. Також довелося евакуювати гуртожиток коледжу. Вісьмох підлітків відвезли в обласну лікарню. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Першою версією рятувальників був витік побутового газу. Але аварійна бригада «Івано-Франківськгазу» обстежила найближчі газорозподільні станції та пошкоджень не виявила. Були обстежені будинки, з яких надійшли скарги, і сусідні, на прилеглій території взято проби повітря. Ні вогнищ, ні перевищення в повітрі небезпечних речовин не виявлено.

Ближче до третьої години ночі різкий запах сам собою розсіявся. Учням коледжу, тимчасово розміщеним в навчальному корпусі, дозволили повернутися в гуртожиток.

Джерело запаху так і не виявлено. На ранок жодних ознак отруйних речовин в повітрі не було.

За інформацією облдержадміністрації, постраждалі підлітки залишаються в лікарні. Загрози для життя немає, але троє дітей 16−17 років все ще в реанімації у важкому стані. П'ятеро учнів того ж коледжу 16−17 років поміщені у відділення неврології в стані середньої тяжкості. Дітям поставлено попередній діагноз «отруєння чадним газом».

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