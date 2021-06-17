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Події

У Києві «мінували» Центральний та Південний вокзали, а також станції метро

12:22 17 червня 2021
вокзал

У Києві 17 червня було отримано сигнал тривоги про нібито замінування найважливіших транспортних об'єктів. Спочатку невідомі заявили про вибухівку в будівлі Центрального і Південного залізничних вокзалів. Про це повідомили представники «Укрзалізниці».

«Тимчасово обмежено роботу Центрального і Південного залізничних вокзалів через повідомлення про мінування. Потяги курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи. Просимо зберігати спокій і з розумінням поставитися до незручностей», — закликають представники відомства.

А адміністрація Київського метрополітену отримала анонімний дзвінок про нібито замінування центральних станцій. «Хрещатик» і «Золоті ворота» довелося закрити на вхід, вихід і пересадку.

Зараз стало відомо, що «Хрещатик» вже перевірили, вибухових речовин не знайшли, а тому міжстанційний перехід і сама станція працюють в звичайному режимі. На «Золотих воротах» все ще продовжують працювати вибохутехнічні служби.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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