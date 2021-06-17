Вдарив кілька разів ножем: у курортній Кирилівці сварка в кафе закінчилася реанімацією

У курортній Кирилівці, де нещодавно мешканець Дніпра влаштував стрілянину та поранив двох відпочиваючих, сталася нова НП — чоловік дістав ножове поранення і потрапив до лікарні.

Як повідомляють у ГУНП у Запорізькій області, інцидент трапився близько півночі 15 червня біля одного із кафе на вулиці Коса Федотова, де між співробітником кафе та одним із відпочиваючих виникла раптова сварка. Останній вихопив ножа та наніс декілька поранень опонентові у спину та у живіт.

«Постраждалого мешканця міста Дніпро (1986 р.н.) доставили до Якимівської районної лікарні, де йому була надана невідкладна медична допомога. Наразі чоловік перебуває у реанімаційному відділенні лікарні», — повідомили у поліції та додали, що його кривдника затримали по гарячих слідах.

Ним виявився 32-річний мешканець міста Запоріжжя. Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Вирішується питання обрання для нього запобіжного заходу.

Раніше на Херсонщині чоловік поранив двох мешканців міста Олешки, а коли вирішив їх добити прикладом обрізу, то випадково натиснув на спусковий гачок та поцілив собі у стегно. «Стрілець» помер від втрати крові, а його жертви потрапили до лікарні.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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