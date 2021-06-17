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Винна ковбаса: названа причина спалаху кишкової інфекції в дитячому таборі під Одесою

12:59 17 червня 2021
ковбаса

З'ясувалася причина отруєння дітей в таборі в курортній Сергіївці, де відпочивали юні футболісти. 30 хлопців і медсестра закладу потрапили до лікарні з гострою кишковою інфекцією. Ревізори прийшли до висновку, що причиною гастроентероколіту стала неякісна ковбаса. Про це повідомляє Odessa.online.

Як заявив керівник глава одеської Держспоживслужби Сергій Мельник, їжу дітям готували працівники харчоблоку табору. В процесі порушувалися як технології, так і санітарні норми. Варено-копчену ковбасу, яку пов'язують зі спалахом інфекції, повернули постачальнику. Продукт не мав необхідного маркування.

У Держспоживслужбі змусили адміністрацію табору купити спеціальний кулінарний термометр, щоб гарантувати правильну термообробку страв. Крім того, керівництво служби поскаржилося в поліцію, що керівництво табору не стало чекати закінчення розслідування і прийняло на відпочинок нову групу дітей.

Нагадаємо, в таборі на момент надзвичайної події відпочивали 140 дітей. Перші паціенти з отруєнням потрапили до лікарні 2 червня. За тиждень кількість постраждалих зросла до 31.

Фото https://ua.depositphotos.com

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