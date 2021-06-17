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Події

У Києві в озері потонув молодий хлопець

14:19 17 червня 2021
На місці події

У середу, 16 червня, в Дніпровському районі Києва сталася ще одна трагедія на воді — в озері Прудик виявили тіло чоловіка. Про це в своєму Facebook повідомляє Головне управління ДСНС України в м.Києві.

Після отримання повідомлення про виявлення тіла в воді на місце події виїхало водолазне відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення.

Рятувальники обстежили берегову лінію та виявили тіло на відстані 10 м від берега, на глибині 3 м. Утопленика витягли з води. З'ясувалося, що це хлопець 2002 р.н., обставини його загибелі встановлюються правоохоронцями.

Нагадаємо, в Харківській області потонула 6-річна дитина, яку батьки відпустили поплавати на надувному матраці разом зі старшим братом.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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