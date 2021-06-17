У Кирилівці почалася повінь: вода залила узбережжя й підтопила бази відпочинку
Сильна злива з грозою та шквалистим вітром, яка бушує у Запорізькій області, затопив курортну Кирилівку. Про це повідомляє РІА «Мелітополь».
На Федотовій коси почалася повінь. В акваторії Азовського моря розігрався шторм. Вітер жене хвилю до берега.
Зараз в Кирилівці затоплені пляжі й підтоплені бази відпочинку.
За словами очевидців, вода постійно продовжує прибувати.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, дощі в Україні припиняться вже на наступному тижні. Антициклон принесе на більшу частину країни справжню літню спеку.
фото http://1news.zp.ua/770
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