Пішла на пляж і пропала: під Дніпром знайшли повішеною 17-річну дівчину

Під Дніпром, де раніше під час сварки з вікна багатоповерхівки випала молода жінка під наркотиками, знайшли мертву 17-річну жительку села Дебальцеве Васильківського району. Про це повідомляє «Дніпро Час».

Про даними інформаційного порталу, за два дні до події дівчина пішла на пляж, але додому так і не повернулася. На наступний день в поліцію заявили про її зникнення.

Правоохоронці розпочали пошуки зниклої. Її знайшли мертвою в покинутому будинку. Труп висів на мотузці, яка була прив'язана до балки перекриття даху. Передсмертної записки на місці трагедії не виявили.

Раніше повідомлялося, що у Львові 17-річна студентка покінчила життя самогубством після сварки з хлопцем — вона викинулася з вікна.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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