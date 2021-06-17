В Одеській області троє дітей ушпиталені з 30% опіками обличчя та тіла: що відомо

У Березівському районі Одеської області до лікарні потрапили троє неповнолітніх дітей. У малюків 30 відсотків опіків тулуба, обличчя та рук. Про це повідомили в обласному главку ДСНС.

За інформацією рятувальників, займання сталося через недотримання правил безпеки при розпалюванні печі батьком хлопчиків.

В результаті пожежі діти й отримали опіки, найстаршому — 4 рочки.

Нагадаємо, раніше в Києві рятувальникам вдалося реанімувати двох маленьких дітей. Двох хлопчиків 2-х та 6-ти років без ознак життя вогнеборці виявили у квартирі, що палала, на 14 поверсі багатоповерхового будинку.

фото https://www.facebook.com/DSNSODE/

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