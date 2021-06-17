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Події

АН-2 незаконно перетнув повітряний кордон України: що відомо

16:48 17 червня 2021
Літак

У ніч на четвер, 17 червня, прикордонники Чернівецького загону зафіксували, що літак АН-2 з України незаконно перетнув державний кордон через Молдову та повернувся з Румунії. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Співробітники Держприкордонслужби затримали трьох порушників і їх координатора. Для цього прикордонники висунулися на місце посадки повітряного судна — аеродром біля міста Бердичів на Житомирщині. Порушники підняли літак у повітря та намагалися сховатися, але потім здійснили посадку.

На місці події виявили радіостанції, ліхтарі та інші приналежності для організації незаконного польоту.

За попередньою версією, що затримані займалися контрабандою сигарет. Правоохоронці продовжують встановлювати обставини правопорушення.

Нагадаємо, під Одесою застрелили ватажка банди, яка займалася контрабандою та тютюнових виробів.

Фото і відео: Держприкордонслужба

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