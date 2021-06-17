У Харкові 19 дорослих та шістьох дітей госпіталізували з гострою кишковою інфекцією

У четвер, 17 червня, у Харкові в лікарні з гострою кишковою інфекцією потрапили 25 осіб. Про це повідомили в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Серед захворілих 19 дорослих та 6 дітей. Всі вони знаходяться на стаціонарі з попереднім діагнозом гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості.



Повідомляється, що хворі відчули себе погано після того, як їли готові страви у закладах громадського харчування Харкова.



З метою ліквідації спалаху й встановлення причин виникнення інфекції проводиться епідеміологічне розслідування та комплекс протиепідемічних заходів, повідомили в Центрі.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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