Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі: є поранений

На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил поранений ще один український боєць.

В ОТУ «Північ» повідомили, що військовий отримав кульове поранення в районі Новотошківського.

«Сьогодні, 17 червня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“, близько 18:30, в результаті прицільного обстрілу російсько-терористичними збройними формуваннями позицій наших підрозділів, поблизу населеного пункту Новотошківське, військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення», — йдеться в повідомленні.

Воїна транспортували до шпиталю. Стан військовослужбовця середньої тяжкості.

17 червня бойовики тричі відкривали вогонь в зоні ООС. Під обстріл потрапили опорні пункти ВСУ в районі Водяного, Луганського, Пісок, Новотошківського.

Нагадаємо, 16 червня у Луганській області загинув молодий український військовий. Бійцю 24-ї бригади Роману Галуху було всього 24 роки.

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