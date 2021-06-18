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Події

Масове отруєння у харківському ресторані: кількість постраждалих зросла

9:02 18 червня 2021
у лікарні

У четвер, 17 червня, в Харкові з підозрою на харчове отруєння госпіталізували 45 осіб, в тому числі 17 дітей. Раніше повідомлялося про 19 дорослих та 6 дітей.

Як повідомили в ДСНС, всі хворі вживали їжу з мережі ресторанів.

За попереднім діагнозом медиків, у госпіталізованих виявили гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, нещодавно в Києві стало відомо про дивне отруєння — постраждали мешканці будинку й медики, які приїхали на виклик.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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