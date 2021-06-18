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Події

У Дніпрі через сильну зливу затопило центр міста

9:09 18 червня 2021
Підтоплення у Дніпрі

Сильний злива стала серйозною проблемою для Дніпра, як раніше і для курортної Кирилівки, де підтопило бази відпочинку на Азовському морі.

Як повідомляє «Інформатор», проспекти і вулиці в обласному центрі за лічені хвилини перетворилися на моря без краю. Причому, якщо зазвичай «велика вода» приходить у лівобережні райони міста, то цього разу «пощастило» практично всім мешканцям Дніпра.

Зокрема, озеро утворилося на перехресті вулиць Калинової та Образцова. Серйозно підтопило віадук, Байкальскую, Воскресенську, Діївку, Виноградную, Каруни та Дементьєва.

На додаток до природних «принад» трапився прорив каналізації на перетині вулиць Європейської та Володимира Великого, в провулку Чумацькому і на вулиці 8 Березня. А на проспекті Пушкіна дерево впало на проїжджу частину, обірвало дроти та заблокувало проїзд.

Раніше на озеро перетворилася центральна площа Керчі в окупованому РФ Криму. У мережу потрапило відео з човном, яким пересувався «глава» Криму Сергій Аксьонов, а за плавзасобом потужним кролем пливли троє людей в одязі.

Фото — скріншот.

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