У Запоріжжі двоє людей з ботулізмом госпіталізовані у важкому стані

Після того, як стало відомо про масове отруєння у Харкові, з'явилася інформація про зараження ботулізмом в Запоріжжі.

У Запорізькому обласному центрі контролю і профілактики хвороб повідомили, що 15 червня в обласну лікарню були доставлені чоловік і жінка — жителі Шевченківського району. Обох одразу госпіталізували у відділення реанімації з характерними для ботулізму проявами. Постраждалі перебувають у важкому стані, без свідомості, не контактні.



Фахівці Центру встановили, що постраждалі їли в'яленого ляща, придбаного у торговельній мережі міста.



Ботулізм — це гостре важке інфекційно-токсичне захворювання, яке виникає в результаті вживання в їжу харчових продуктів, що містять мікробний токсин — ботулінум. Воно призводить до важких поразок нервової системи, змін у роботі серцево-судинної системи, слабкості скелетних і гладких м'язів, порушення зору, ковтання, моторики кишківника.



Токсин палички ботулізму є найбільш небезпечним з усіх відомих бактеріальних токсинів. Захворювання може виникнути при вживанні харчових продуктів без попередньої термічної обробки. Це можуть бути консерви, особливо домашнього приготування, копчені, в'ялені м'ясні та рибні вироби, а також інші продукти, в яких є умови для розвитку збудників.



Споживаючи продукт, практично неможливо визначити наявність в ньому ботулотоксину, оскільки він не має ні кольору, ні смаку, ні запаху.



Захворювання на ботулізм виникає у середньому через добу після вживання зараженої їжі. Іноді інкубаційний період може скорочуватися до 2-х годин або подовжується до 10 діб. Захворювання починається із загальної слабкості, головного болю, запаморочення, виникає почуття тривоги, а потім проявляються такі симптоми: двоїння предметів, ослаблення чіткості зору. Внаслідок паралічу м'язів гортані, глотки і мови хворі втрачають голос, ковтання стає скрутним або зовсім неможливим. Розвивається неврологічна симптоматика. У важких формах захворювання головним симптомом є розлад дихання, параліч діафрагми, в результаті чого настає смерть.



Лікування хворих передбачає тільки введення протиботулінічної сироватки в стаціонарі.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Харкові зросла кількість отруєних в мережі ресторанів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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