В окупованому Луганську вибухнув газопровід: у мережі з'явилося відео

У центрі Луганська стався вибух на газопроводі, інформації про жертви немає. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Через вибух на газопроводі середнього тиску діаметром 425 мм сталася сильна пожежа. Від подачі природного газу було тимчасово відключено 20 житлових будинків та 21 комунально-побутовий об'єкт.



На ранок 18 червня полум'я вдалося погасити. Комунальники розпочали ремонтно-відновлювальним заходам. Відновити подачу газу відключеним абонентам планується по завершенню робіт на об'єкті.



Зараз момент причина вибуху встановлюється.

Нагадаємо, раніше в Полтавській області біля міста Лубни прогримів потужний вибух на магістральному газопроводі. Вибух також був в Чабанах в Київській області на газопроводі високого тиску, по якому газ передається в Європу.

80

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter