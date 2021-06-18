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Події

Негода в Криму: в окупованій Ялті затопило вулиці та будинки

11:03 18 червня 2021
Повінь у Ялті

Слідом за Керчю, центром якої за човном з «главою» окупованого Росією Криму Сергія Аксьонова пливла трійка «плавців у формі», «велика вода» прийшла і в Ялту.

Як повідомляє «ТАСС» з посиланням на «главу» місцевої адміністрації Яніну Павленко, небезпека підтоплення виникла на об'єкті «Крименерго» — якщо затопить госпзону, то місто залишиться без світла.

«Затоплено всі переходи, підтоплення МКД на Кірова, вийшла з берегів Водоспадна», — заявила Павленко.

Відзначається, що у місті затоплено вулиці, будинки і подвір'я, а також підтоплено міськлікарню № 1.

Те, на що перетворилася ялтинська річка, показує «Кримінформ».

Нагадаємо, що раніше повінь почалася на Федотової косі, що у курортній Кирилівці. У населеному пункті затоплені пляжі та підтоплені бази відпочинку.

Фото — скріншот.

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