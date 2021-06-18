Крали паливо з бойових літаків: на Полтавщині викрили групу військовослужбовців

У Полтавській області правоохоронці виявили групу військовослужбовців, які займалися розкраданням авіаційного палива з бойових літаків. Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіціі.

Встановлено, що військові організували схему системного розкрадання та продажу авіаційного гасу з бойових літаків. Паливо збували місцевим жителям.

В офіційні документи вносилися неправдиві відомості щодо кількості витраченого палива під час польотів.

Повідомляється, що 17 червня правоохоронці «впіймали на гарячому» учасників групи під час збуту 2 тисяч літрів гасу.

Було проведено 25 обшуків на території військової частини та за місцями проживання фігурантів. До слідчих дій залучалися фахівці ДП «Антонов» і Госаудитслужби в Полтавській області.

Відкрито кримінальне провадження.

Фігурантам загрожує покарання на строк від п'яти до дванадцяти років.

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