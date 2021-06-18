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Події

«Екоцид»: на Вінниччині компанія «закопувала» по 500 тонн токсичних відходів щомісячно

14:06 18 червня 2021
На підприємстві

У Вінницькій області керівництво одного з місцевих підприємств займалося незаконним похованням небезпечних промислових відходів.

Як повідомили в СБУ, ділки щомісяця «закопували» майже 500 тонн токсичних відходів неподалік від населених пунктів.

За попередніми даними слідства, представники українського підприємства уклали договір з однією з російських компаній з очищення технічного гліцерину й вивезення готової продукції в РФ.

Передбачалося, що шкідливі речовини, які утворюються в процесі технологічної обробки сировини, повинні утилізуватися.

З метою отримання надприбутків, ділки, не маючи дозволу, вивозили відходи на орендовану у держави ділянку за межами облцентру. Схема діяла протягом кількох років. Обсяги створення небезпечних відходів нарощувалися, що могло спричинити екологічну катастрофу.

За результатами ініційованих СБУ лабораторних досліджень, в пробах з місць поховання небезпечних відходів виявлено хімічні елементи, що забруднюють підземні води й грунт.

Під час обшуків в офісних приміщеннях учасників схеми, правоохоронці виявили документи, чорнові записи, комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Крім того, фахівці Державної екологічної інспекції України, зафіксували обсяги забруднення територій, а також інші грубі порушення чинного законодавства, про що складено відповідний акт.

Вирішується питання про призупинення в судовому порядку діяльності підприємства.

Нагадаємо, у кінці травня СБУ виявила в центрі Києва арсенал боєприпасів.

фото https://ssu.gov.ua/

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