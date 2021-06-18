У Києві дитина гралася на будівництві і впала з висоти: що відомо

У Києві, де раніше дівчина стрибнула з 35-го поверху і розбилася, постраждав школяр, який грався з приятелем на будмайданчику і зірвався вниз з висоти.

Як повідомляє патрульна поліція Києва, до правоохоронців звернувся дідусь підлітка. Діти відправилися гуляти на будмайданчик, що на вулиці Юрія Іллєнка. Один з них впав і не зміг самостійно піднятися.

«Вибратися або піднятися дитина сама не могла. Щоб дістати потерпілого, рятувальникам довелося зрізати металеві конструкції», — повідомили у поліції.

Хлопчика забрали медики, обставини інциденту з'ясує поліція.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі 23-річний промисловий альпініст зірвався з висоти восьмого поверху. Молодик вижив, його шпиталізували.

Фото патрульної поліції Києва.

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