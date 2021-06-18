СБУ викрила «Муніципальну варту» Києва у незаконному використанні зброї із зони ООС

Співробітники СБУ, які нещодавно затримали охоронця одного із столичних ТРЦ та його спільника за незаконну торгівлю вогнепальною зброєю, набоями та вибуховими речовинами, прийшли з обшуками до «Муніципальної варти» Києва.

Як повідомили у Службі безпеки, членам «Муніципальної варти» закидають організацію незаконного стрілецького полігону в столиці.

«Тренування зі стрільби проводились з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї. Крім того, учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно переміщені з району проведення ООС», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків виявили та вилучили:

гранатомет РПГ-22,

400 г тротилу,

2 корпуси гранат РГД-5,

напівавтоматичний пістолет «KRISS» виробництва США калібру 9*21 мм,

майже сотню набоїв різного калібру,

значну кількість мисливської нарізної зброї.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ поблизу Слов’янська (Донеччина) виявила замаскований схрон із військовими засобами ураження. Арсенал створили для бойовиків незаконного збройного формування терориста Ігоря Гіркіна у 2014 році під фундаментом покинутого помешкання у селі Стародубівка для диверсійно-терористичної діяльності.

Фото СБУ.

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