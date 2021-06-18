«Батьки з жахом чекають 1 вересня, коли 12-річний Женя знову повернеться у школу. Діти його бояться»

Це може здатися дивним, але в одному великому промисловому місті на Дніпропетровщині 12-річний хлопчик тримає у страху цілу вулицю. Принаймні, так стверджують місцеві жителі. За їхніми словами, шестикласник обзиває дітей і дорослих всякими поганими словами, а тих, хто молодший, або своїх ровесників може побити просто без причини. Одній пенсіонерці хлопчик погрожував розрубати голову лопатою. Дійшло до того, що місцеві жителі не витримали і написали колективну заяву в поліцію. «ФАКТИ» спробували розібратися, що ж відбувається насправді в цьому місті. З етичних причин ми не вказуємо назву населеного пункту, в якому відбувалися ці події, та змінили імена всіх дійових осіб.

«Хлопчик накинувся з кулаками на жінку похилого віку, яка заступилася за побиту дитину»

«ФАКТИ» поспілкувалися з мешканкою цього міста матір'ю трьох дітей Дариною. Жінка розповіла, що 12-річний некерований хлопчик Женя якось побив і її дочку.

— Я не знаю, звідки сім'я Жені приїхали в наш район, — каже Дарина. — Але передісторія відома. Про це навіть в теленовинах розповідали кілька років тому. Женя тоді ще вчився в молодших класах в одній зі шкіл. Так ось, там діти і батьки влаштували страйк і відмовилися відвідувати школу, поки цей хлопчик буде ходити на уроки.

Як доказ Дар'я показує мені відео, яке можна знайти в YouTube. Зйомка велася камерою спостереження під час уроку. Хлопчик на передній парті повертається до свого сусіда і намагається відібрати у нього книжку. Спочатку це все виглядає, як звичайна витівка. Але далі — більше. Хлопчик починає ходити по класу, не реагуючи на зауваження вчительки, пристає до однокласників. Когось штовхне, у когось забере авторучку. А потім починає кидатися в інших дітей чимось, схожим на перуку. Коли вчителька, намагаючись втихомирити учня, бере його за талію, хлопчик хапається за парту і починає затято вириватися.

— Через Женю його однокласники відмовлялися тривалий час ходити до школи, — продовжує свою розповідь Дарина. — І не сіли за парти, поки його не перевели на дистанційне навчання. Зараз, після декількох років, батьки за голову хапаються, дізнавшись, що Женю з 1 вересня переводять у нашу школу.

— Коли Женя з батьками оселилися на вашій вулиці, хлопчик відразу ж став себе погано вести?

— Ми спочатку не звертали на це уваги. Ну як завжди буває: діти сьогодні посварилися, навіть побилися, а потім — помирилися. Але незабаром, коли подібні випадки почали відбуватися все частіше, почали хвилюватися, що з цією дитиною щось не так. Женя за короткий час встиг пересваритися майже з усіма дітьми на нашій вулиці.

— Розкажіть, чим же такий страшний цей 12-річний хлопчик?

— Крім того, що б'є дітей, він якось перед очима в малечі палицею до смерті забив цуценя. Моя 4-річна дочка довго не могла прийти до тями від пережитого шоку. Ви ж знаєте, як буває: собака десь на пустирі принесе цуценят — і вся місцева дітвора вже там. Тому цуценяті, якого вбив Женя, діти навіть встигли кличку дати — Хвостик.

Діти влаштували улюбленцю похорон. Вирили йому могилку, поховали. Потім пішли за квітами. А коли повернулися, могилка виявилася розрита і цуценя в ній вже не було.

Ще випадок. Минулої осені хтось знищив на городі пенсіонерки весь урожай. Просто вирвали недостиглі моркву, буряк та інше — все це викинули. Люди думають, що це зробив Женя.

— А з дорослими він теж бійки влаштовує?

— Погрожує нам, матом може послати. Але як жертву собі вибирає того, хто слабший. Якось побив хлопчика. У нас на вулиці живе невисока жінка — трохи більше метра ростом, вже пенсіонерка. Вона забрала цю побиту дитину до себе, дала можливість помитися, а коли вийшла з малим у двір, Женя накинувся на неї з кулаками.

— І ніхто не може знайти на нього управу? Є ж дорослі чоловіки на вашій вулиці…

— Женю і пальцем ніхто не може зачепити. По-перше, цього не можна робити за законом. А по-друге, він весь час ходить з увімкненим диктофоном і все записує. На камеру телефону відразу ж все починає знімати. І до дому його батьків навіть підійти не можна — там всюди камери спостереження.

— Місцеві жителі дійсно бояться 12-річного хлопчика?

— Саме бояться. Ми вже написали колективну заяву в поліцію. Під цією заявою 28 підписів — дорослі люди, у яких був конфлікт з цією дитиною. Слідчий ходив по домівках, всіх опитував. Нам насправді реально страшно. Мама Жені після нашої колективної заяви написала мені, що тепер її син не зможе мене поважати і може робити все, що хоче. Це звучить, як погроза.

Мама Жені: «Мій син — дуже хороший хлопчик»

Мама Жені Зоя відмовляється спілкуватися з пресою. Про це вона навіть написала у себе на сторінці в соцмережі. Але там же в коментарях повідомила, що все, що говорять про її сина — це неправда. Мовляв, насправді, її син жертва булінга.

«Мій син дуже хороший хлопчик, — написала Зоя на своїй сторінці. — Його просто зацькували в школі. Влаштували булінг, а потім нібито через Женю діти відмовилися ходити в школу. Так, його постійно кривдили. Що ви будете робити, якщо вас хтось буде бити? Звичайно ж, дасте здачі. Ось і мій син просто захищався.

Хто скаржиться на мою дитину? Не потрібно перебільшувати, кажучи про цілу вулиці або ціле місто. Дві-три сусідські бабки постійно каламутять воду.

З приводу тієї дівчинки, яку мій син нібито побив. Там все не так було. Женя їй квіти дарував, а вона його дразнила. Ну так і вийшло, що хлопчик просто постояв за свою честь.

Про вбитого цуценя взагалі все неправда. Ми в родині дуже любимо собак. Навіть підбираємо бездомних псів і у себе у дворі їх годуємо. Ну як Женя міг вбити цуценя?

Якщо говорити про те, що він якусь бабусю матом послав, так там ця бабуся сама перша мою дитину образила.

На сина наговорюють. Можливо, тому що заздрять йому і тому, що наша сім'я успішна. Хлопчика і в школі провокували постійно. А кажуть, що це я влаштовую провокації. Так, було таке, коли я буквально змушена була чергувати в школі, щоб ніхто нічого не зробив моєму синові. Коли сталася бійка, вірніше, Женю побив однокласник, приходили розбиратися мама і тітка того хлопчика, з ким був конфлікт у мого сина. Ці дві жінки влаштували зі мною бійку, вирвали у мене на голові жмут волосся. Я змушена була викликати поліцію.

Моя позиція така. Син хоче вчитися в школі разом з усіма, як нормальна дитина. І я зроблю все можливе, щоб Женя першого вересня пішов у школу. І також зроблю все можливе для того, щоб захистити його".

«ФАКТИ» поцікавилися у поліції Дніпропетровщини долею колективної заяви від сусідів.

— Ми перевіряємо те, що було викладено в заяві. Перевіримо всі факти. Зараз говорити про щось рано. Справою буде займатися ювенальна поліція.

Ми простежимо за тим, як будуть розвиватися події в цьому місті на Дніпропетровщині, і повідомимо про хід слідства.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в одній зі шкіл Херсонської області восьмикласник постійно зриває уроки і ображає вчителів. У тому ж регіоні старшокласники влаштували буллінг 14-річній дівчинці та довели її до самогубства.

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