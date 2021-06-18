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У курортному Коблево зникла 5-річна дитина: поліція просить допомоги

16:31 18 червня 2021
У курортному Коблево пропала 5-річна дитина: поліція просить допомоги

На Миколаївщині розшукують дитину — з бази відпочинку «Сантаріні» у курортній зоні села Коблеве зник Єгор Кучер 2016 року народження.

Як повідомляють у ГУНП в Миколаївській області, правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження малолітнього або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 8 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області (Березанське ВП) за адресою: смт. Березанка, вул. Центральна, 43 або за телефонами (05153) 2−13−67, (0512) 53−13−10, 102.

Прикмети: волосся темне коротке.

Був одягнений у сіру футболку, білу кепку із синіми вставками, темно-сині плавки.

Нагадаємо, що на Київщині добу розшукували дворічного Богдана Уніченка, його знайшли живим та здоровим у яру в чотирьох кілометрах від будинку, де він мешкає з батьками.

Фото ГУНП у Миколаївській області.

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