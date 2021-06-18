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Події

Ножі наголо: озброєний психічно хворий чоловік розгулював Чорноморськом (відео)

16:53 18 червня 2021
затримання

Невдовзі після того, як в курортній Кирилівці трапилася поножівщина, в Чорноморську (Одеська область) затримали чоловіка, який розгулював місту з ножами та погрожував людям.

Як повідомляє «04868», озброєного чоловіка помітили на проспекті Миру. Як розповіли інформаційній агенції очевидці, спершу чоловік погрожував працівникам копицентру, який знаходиться на проспекті Миру, 8, а потім вийшов на вулицю і став розмахувати ножем перед відвідувачами кафе.

«Все почалося з нас. Чоловік прийшов за візитівками, а коли ми спілкувалися почав вести себе неадекватно. Говорив, що ми про все пошкодуємо і став погрожувати нашим відвідувачам. Ми відразу ж покинули приміщення і викликали поліцію. Правоохоронці розповіли, що чоловік тиждень тому вийшов з психіатричної лікарні. Після затримання його відправлять назад», — розповіла директорка місцевого копіцентру.

Тим часом місцеві жителі у соцмережах пишуть, що цей чоловік і раніше вів себе неадекватно. Зокрема, в одному з магазинів він розмахував руками і молився нечистому духові, а потім почав проклинати покупців.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві водій автобусу врятував дівчину від неадекватного чоловіка з ножем.

Фото — скріншот.

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