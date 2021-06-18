Черкаського валютника знайшли вбитим в багажнику власного авто, при ньому була купа грошей

У Черкаській області, в селищі Тальне труп чоловіка і велику суму грошей з ним знайшли в багажнику автомобіля ВАЗ-2107. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Попередньо встановлено, що автомобіль належав 54-річному убитому, який займався обміном валюти.

Йому завдали кілька ударів по голові, один з яких виявився смертельним.

«При валютнику знайдено велику суму грошей як у гривні, так і в доларах. Автомобіль при цьому був у місці, що ніяк не пов'язане з убитим. Розглядаємо кілька версій того, що сталося», — повідомили в поліції.

Нагадаємо, в березні поліція оголосила про затримання членів небезпечної банди, яка тероризувала «валютників» всієї Західної України. Організатором її виявився 45-річний львів'янин, чемпіон світу з кікбоксингу. У «команду» спортсмен набрав колег — професійних спортсменів з боксу і боротьби.

Фото поліції

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