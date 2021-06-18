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Події

Після чотирьох місяців пошуків правоохоронці нарешті знайшли колишнього ректора НАУ

22:55 18 червня 2021
Силовик Державного бюро розслідувань

Прокурори Київської міської прокуратури спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань вручили обвинувальний акт колишньому ректору Національного авіаційного університету, який знаходився в розшуку з лютого 2021 року.

Раніше екс-ректору було повідомлено про підозру за фактом незаконного звільнення працівника з особистих мотивів, однак на виклики слідчого і прокурора підозрюваний не з'являвся і 23 лютого 2021 року його оголосили в розшук.

Встановити місцеперебування екс-ректора змогли під час проведення обшуків, повідомили в прокуратурі.

оперативні фото

Зараз колишньому ректору НАУ вручений звинувачувальний акт в зазначеному кримінальному провадженні, який скоро буде направлено до суду для розгляду по суті.

За даними ЗМІ, незаконно звільнені співробітники ВНЗ через суд домоглися відновлення на посадах, а університет виплатив їм компенсацію в розмірі 893 686,63 гривень.

А на Полтавщині правоохоронці виявили групу військовослужбовців, які займалися розкраданням авіаційного гасу з бойових літаків.

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