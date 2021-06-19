Смертельне селфі: спроба підлітка обдурити поїзд закінчилася трагедією

Під Києвом на залізниці загинув підліток. Як повідомила поліція, 13-річний юнак хотів зробити ефектне фото на мосту в Ірпені. Підліток забрався на залізничну конструкцію, але, побачивши, що наближається електричка, ліг між рельсами.

Можливо, школяр розраховував, що простір між низом вагона і рельсами достатній для виконання ризикованого трюку. У цьому юнак прорахувався і загинув на місці від отриманих травм. Інцидент в Ірпені визнаний нещасним випадком.

Нагадаємо, раніше підліток намагався зробити селфі на даху вагона, після чого отримав опіки 90% тіла.

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