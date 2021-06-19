27.08 / 27.31 32.17 / 32.62
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Невідомий влаштував масштабну пожежу в таборі ромів в Ужгороді: перші подробиці і відео

10:50 19 червня 2021
пожежа

В Ужгороді в ніч на 19 червня горів табір ромів. Згоріли кілька будинків, але про постраждалих поки не повідомлялося. Відео з місця пожежі призводить журналіст Віталій Глагола в Telegram.

Пожежа тривала близько години. Прибулим рятувальникам вдалося впоратися з вогнем.

За однією з версій, пожежа була влаштована умисно - один з ромів підпалив своє житло, а звідти полум'я перекинулося на сусідні будівлі.

Нагадаємо, кілька років тому горіли ромські поселення в західних областях України. Тоді місцеві жителі підозрювали, що табір в Ужгородському районі підпалили умисно.

26

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

максим галкин

В оточенні зірок: як відзначили ювілей Галкіна і що побажала Пугачова

Інфекціоніст Євген Дубровський

Інфекціоніст Євген Дубровський: «Немає сенсу робити щеплення тим, хто перехворів на COVID-19»

пожежа

Невідомий влаштував масштабну пожежу в таборі ромів в Ужгороді: перші подробиці і відео

Трійця&nbsp;— зелень у церкві

Зелена неділя: що не можна робити на Трійцю, до і після свята

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.