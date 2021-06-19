Невідомий влаштував масштабну пожежу в таборі ромів в Ужгороді: перші подробиці і відео

В Ужгороді в ніч на 19 червня горів табір ромів. Згоріли кілька будинків, але про постраждалих поки не повідомлялося. Відео з місця пожежі призводить журналіст Віталій Глагола в Telegram.

Пожежа тривала близько години. Прибулим рятувальникам вдалося впоратися з вогнем.

За однією з версій, пожежа була влаштована умисно - один з ромів підпалив своє житло, а звідти полум'я перекинулося на сусідні будівлі.

Нагадаємо, кілька років тому горіли ромські поселення в західних областях України. Тоді місцеві жителі підозрювали, що табір в Ужгородському районі підпалили умисно.

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