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Події

Батько дев'яти дітей загинув під Рівним через бобрів

12:38 19 червня 2021
Швидка допомога

На Рівненщині, де нещодавно лікарям довелося приймати пологи в автомобілі вночі посеред лісу, 18 червня кінь задушив батька 9-ти дітей. Про це йдеться у повідомленні Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги у Facebook.

«О 20:22 надійшов виклик на лінію 103 про те, що у селі Сварині Сарненського району травмувався чоловік на якого впав кінь. На виклик прибула бригада Антонівського пункту постійного базування Центру ЕМД та МК. На момент приїзду медики виявили потерпілого без ознак життя. Діагностували біологічну смерть», — повідомили медики.

Відомо, що чоловік 1978 року народження. Батько 9-ти дітей. Чоловік пішов на пасовище за конем. Повертаючись додому біля річки провалився у дірку зроблену бобрами. Кінь впав на чоловіка. Люди спершу дістали коня, а тоді чоловіка. Він був без ознак життя.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Рівно пес вкусив півторарічну дитину.

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