Пропала на Дніпропетровщині дівчинка-підліток знайдена мертвою

У Нікополі через п'ять днів пошуків знайшли зниклу 15-річну дівчинку. На жаль, вже мертвою. Як повідомляє поліція області, тіло було виявлено на пустирі в старій частині міської промзони.

У розшук 15-річну А. оголосили 15 червня. Поліції мати дівчинки повідомила, що напередодні ввечері близько семи годин дочка пішла гуляти, але додому так і не повернулася. Дівчинку сподівалися знайти живою, а тому поліція перевірила вокзали, парки і пляжі. Далі пошуки були розширені на лісосмугу і закинуті будівлі.

До пошуків підключилися рятувальники ГСЧС, бійці Нацгвардії і волонтери. Особливу роль в пошуковій операції зіграла вівчарка кінологічної служби. Пес виявив тіло біля покинутого будинку. Причини смерті дівчинки-підлітка в поліції не розголошують.

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