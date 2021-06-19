Вогонь гасили десятки пожежних: в Києві на Троєщині горіла квартира на 14-му поверсі багатоповерхівки

В Києві, де місяць тому під часу руху спалахнув автомобіль, 19 червня на Троєщині в одній з квартир сталася велика пожежа. Про це йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Подія сталася рано вранці на вулиці Оноре де Бальзака на 14-поверсі 16 поверхового житлового будинку. В одній із кімнат 2-кімнатної квартири сталося загоряння особистих речей.

«У ході розвідки було виявлено потерпілого чоловічої статті 1952 року народження. Чоловік намагався покинути помешкання та втратив свідомість, рятувальники знайшли потерпілого у коридорі. Бійці передали чоловіка медичним працівникам, який в кареті швидкої прийшов до свідомості», — повідомили рятувальники.

О 08:11 ранку пожежу було ліквідовано. На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 23 чоловіка особового складу підрозділів Головного управління. Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Як писали «ФАКТИ», на початку травня в Києві спалахнула потужна пожежа на 25-му поверсі багатоповерхівки, розташованої у Балтійському провулку. У результаті пожежі повністю згоріли балкон і кухня однокімнатної квартири.

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