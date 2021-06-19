Апокаліпсис триває: в Ялті затопило крокоділяріум, на волі опинилися 70 рептилій

Незважаючи на гадану «стабілізацію» ситуації в Ялті, проблеми для місцевих жителів з відходом води можуть не закінчитися: повінь затопила місцевий крокоділяріум, в результаті чого рептилії вирвалися на свободу.

Про це пише телеграм-канал Mash .

«Вода з Ялти йде, але проблеми на цьому не закінчуються. У місцевому крокоділяріумі розмило всі перепони і близько 70 рептилій знайшли бажану свободу», — йдеться у підписі до відео.

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Як видно на ролику, рептилії, що вирвалися на свободу, плавають у воді всередині приміщення.

За інформацією місцевих ЗМІ, власник крокоділяріуму повідомив, що приміщення з тваринами затопило до стелі. Очевидці розповідають, що вода хлеще вже назовні.

«Все, піпець, зараз крокодили попливуть по Ялті», — коментували побачене вони.

Не менші проблеми відчуває і Керч, де під воду пішов головний стадіон імені 50-річчя Жовтня, який вміщував на своїх трибунах 10 тисяч глядачів.

Там потік води зніс головні ворота арени, перетворивши сам стадіон в брудне болото, пише «Обозреватель».

«Дамбу прорвало. Коротше * опа», — коментує ситуацію оператор.

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Нагадаємо, в окупованому Криму в ніч на 17 червня пройшла сильна злива, затопивши вулиці і поховавши під водою десятки автомобілів. «Глава» Криму Сергій Аксьонов на моторному човні оглянув масштаби потопу в місті. Його супроводжували три людини в гідрокостюмах, яких назвали «рятувальниками МНС». За даними на сьогоднішній день кількість постраждалих від стихії тільки в Ялті досягла 18 осіб, а одна жінка пропала безвісти.

До того ж циклон залив ще й Приазов'я, а 19 червня — Одеську область.

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