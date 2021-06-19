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Події

Трагедія в Києві: з вікна на сьомому поверсі випав дворічний малюк

18:32 19 червня 2021
Трагедія в Києві: з вікна на сьомому поверсі випав дворічний малюк

У Києві в суботу, 19 червня, в Святошинському районі відбулася сумна подія: дворічна дитина випала з вікна сьомого поверху. Його батько в цьому час спав п'яний вдома, передає «Київ Оперативний».

«На жаль без шансів. За словами очевидців, батько в цей час спав п'яний в будинку», — йдеться в повідомленні.

Трагедія сталася на вулиці Феодори Пушиної, 8.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що це вже не перше падіння з вікна в поточному році. У Дніпрі та в Вінниці дітям вдалося вижити тільки завдяки білизняним мотузках, натягнутих під вікном.

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