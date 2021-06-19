У Києві колишній російський міліціонер убив з ревнощів киянина

У Києві за підозрою в умисному вбивстві з ревнощів затримали 43-річного чоловіка, який опинився переселенцем з Луганської області і колишнім міліціонером з РФ. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури в Facebook .

«Під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва затримано 43-річного чоловіка за підозрою в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Так, о 7:00 19 червня в чергову частину Деснянського УП ГУ Нацполіціі в Києві надійшло повідомлення від жінки, яка перебувала в стані сп'яніння, про вбивство в квартирі по вул. М. Цвєтаєвої її чоловіком знайомого на грунті ревнощів», — йдеться в повідомленні.

Коли поліція прибула на виклик, підозрюваний намагався ввести в оману правоохоронців, заявивши, що виклик був хибним, а коли поліцейські виявили в квартирі загорнутий в килим труп чоловіка з вогнепальними пораненнями, спробував втекти з місця події.

Тепер його також перевіряють на причетність до нападів на ювелірні магазини в столиці, так як на місці події виявили рушницю, значна кількість ювелірних виробів і золотих прикрас, якими ймовірно заволоділи під час розбійних нападів.

рушниця

Ювелірні вироби

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, Київський ювелірний завод запропонував 100 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити зухвале пограбування ювелірного магазину в Голосіївському районі в травні. Тоді зловмисник зайшов в приміщення і, погрожуючи предметом, схожим на рушницю, забрав ювелірні прикраси з вітрини.

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