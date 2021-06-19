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Події

У Житомирі вантажівка з асфальтом повністю провалилася під асфальт

19:49 19 червня 2021
У Житомирі вантажівка з асфальтом повністю провалилася під асфальт

У Житомирі в суботу, 19 червня, сталося незвичайне НП: вантажівка повністю провалилася під асфальт. Про це передає «Суспільне».

Інцидент стався вранці на площі Соборній. Раптово вантажівка повністю провалився під землю. Місце події комунальники огородили попереджувальною стрічкою. За попередніми даними, через інцидент ніхто не постраждав.

Причини події встановлюються.

У той же час один з Telegram-каналів зазначає, що за іронією ситуації, самоскид був під зав'язку завантажений асфальтом для оновлення покриття на місці провалу.

Як писали «ФАКТИ», на Рівненщині кінь задушила батька 9-ти дітей, коли, повертаючись додому, він біля річки провалився в дірку, зроблену бобрами. Кінь упав на чоловіка. Люди спочатку дістали коня, а потім потерпілого. На жаль, він був без ознак життя.

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