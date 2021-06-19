Грав в казино і мав борги: з'явилися подробиці зникнення офіцера-прикордонника в Одесі

У справі загадкового зникнення керівника штабу загону морської охорони Олексія Чорткова, якого шукають з початку червня, з'явилися нові подробиці. Зокрема, з'ясовано, що чоловік мав чималі борги, сварився з дружиною, а напередодні зникнення програв значну суму грошей в казино.

Про це заявив керівник головного слідчого управління Нацполіціі Максим Цуцкірідзе, передає ТСН .

Він нагадав, що Олексія Чорткова шукають вже третій тиждень. Вранці 1 червня чоловік вийшов з дому на роботу. Втім, в управлінні морської охорони офіцер так і не з'явився. Є інформація, що нараду, на яку їхав чоловік, скасували, і він повернувся додому. Дружина Чорткова це спочатку заперечувала, і казала, що чоловік дійсно повертався, але вона його не пустила. З журналістами жінка була мовчазною.

Керівник головного слідчого управління розкрив ТСН деталі справи. Як він каже, слова дружини виявилися брехнею, Чортков в день зникнення додому таки приходив.

«Він повертався додому. Дружина спочатку сказала, що такого факту не було. Потім з фахівцем поліграфологом ми повторно провели допит і все ж встановили, знову ж таки з тими показами свідків, він додому повертався і був конфлікт», — повідомив Максим Цуцкірідзе. За його словами, Чертков кордон не перетинав, а станом на 22:00 перебував в Одесі.

В останній раз офіцера вулична камера зафіксувала пізно ввечері того ж 1 червня. З собою він мав тактичну сумку, в яку зібрав особисті документи.

Версій зникнення кілька: і особисте життя, тому що конфлікти за даними слідчих були; і професійна діяльність. Сім років тому, коли Росія окупувала Крим, Чортков, залишивши на півострові всю рідню, вирішив служити в Україні і перебрався до Одеси. Тут загін охороняє кордон від Криму до Дунаю. Після зникнення офіцера по місту поповзли чутки — чи не повернувся чоловік додому — в окупований Крим, і прихопив з собою секретну інформацію, до якої мав доступ.

«Цей громадянин був не останнім людиною, саме своєї структури. Тобто у нього був доступ до якоїсь державної таємниці, тому саме правоохоронці і Служба безпеки також залучені до спільної слідчо-оперативній групі», — розповідає керівник головного слідчого управління.

Після зникнення правоохоронці обшукали робочий кабінет Чорткова, виявили техніку, з якою була видалена інформація і тепер відновлюють дані. Також знайшли важливі докази: нотатки офіцера. З них виявляється: він грав в казино, і мав борги.

«Це звичайні такі вкладиші на яких він писав, у кого запозичив про конфлікт з дружиною … В одній із записок був такий напис, яку ми зараз особливо не можемо зрозуміти:» Я більше не можу вам платити «. Ну так була записка «, — говорить Максим Цуцкірідзе.

Зі свідчень колег Чорткова, останні півроку він займав значні суми коштів — десь близько 10 тисяч доларів.

За день до свого зникнення поліція зафіксувала, що Чертков був в казино, програв велику суму коштів і також оперативним шляхом встановлено, що зі свого банківського рахунку він також грав у казино онлайн, повідомив керівник головного слідчого управління Нацполіціі.

Борги стають ще однією з багатьох версій причин зникнення офіцера.

Де він зараз?

Детальної інформації про нинішні слідчі дії в поліції не розголошують, тільки говорять — ретельно перевіряють усіх знайомих Чорткова, зокрема тих, у кого він міг оселитися. Також з'ясовується, кому саме він міг написав записку з текстом «Я не можу вам платити».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перед своїм зникненням Чертков зайняв у товаришів по службі велику суму грошей — близько 15 тисяч доларів (400 тис. Грн).

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