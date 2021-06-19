Перелом черепа в декількох місцях і струс мозку: у Львові на 8-річного хлопчика в парку впало дерево

У Львові старе гниле дерево впало на восьмирічного хлопчика, коли він гуляв в парковій зоні в центрі міста. У дитини діагностували перелом черепа в декількох місцях, струс мозку і перелом гомілки, повідомляє ТСН.

Медики оцінюють стан потерпілого як важкий, він залишається в реанімації.

У Галицькій районній адміністрації кажуть, що за стан дерева повинні були відповідати комунальники, також на цій території багато приватних ділянок.

Поліція тим часом відкрила провадження за статтею «Службова недбалість».

А в Полтаві після сильної зливи з грозою і шквальним вітром одне з найстаріших дерев на вулиці Соборності впало прямо на літній майданчик популярного кафе. «ФАКТИ» розповіли подробиці.

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