Перелом черепа в декількох місцях і струс мозку: у Львові на 8-річного хлопчика в парку впало дерево
У Львові старе гниле дерево впало на восьмирічного хлопчика, коли він гуляв в парковій зоні в центрі міста. У дитини діагностували перелом черепа в декількох місцях, струс мозку і перелом гомілки, повідомляє ТСН.
Медики оцінюють стан потерпілого як важкий, він залишається в реанімації.
У Галицькій районній адміністрації кажуть, що за стан дерева повинні були відповідати комунальники, також на цій території багато приватних ділянок.
Поліція тим часом відкрила провадження за статтею «Службова недбалість».
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